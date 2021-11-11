Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor - Haberler Spor
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Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor

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Lille'de gözden düşen Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Milli Takım'a davet edilmeyen yıldıza Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Ancak Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzon'da. Şampiyonluk yolundaki Trabzon, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.

A Milli Takım'a davet edilmeyen Yusuf Yazıcı, 24 yaşında geriye doğru gidiyor. Fransız ekibi Lille'deki hoca değişiminden sonra Türk futbolcularda büyük düşüş görüldü. Zeki ve Burak şans buluyor fakat Yusuf dibi gördü.

Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Fransız ekibi Lille, Yusuf'u yarım sezonluğuna kiralık göndermeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddiaları Yusuf tarafından yalanlanmıştı. Ancak Trabzonspor'a karşı soğuk olmadığı aktarıldı.

Trabzonspor, 17 milyon euroya sattığı Yusuf Yazıcı'yı bedavaya geri getiriyor

AİLESİ DE GÖNÜLLÜ

Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzonspor'dan yana. Takım bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi. Bordo-Mavililer, 17 milyon euroya sattığı Yusuf'u ücretsiz olarak kadrosuna kazandırmak istiyor. Milli maçların ardından temasların başlayacağı belirtildi.

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