Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti
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Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti

18.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:12
Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra havalimanına gelerek saat 15.45'te özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor, cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle 11 oyuncusundan yoksun İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerin Başakşehir maçı kafilesinde kart cezalısı Nwakaeme, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra, Uğurcan, Erce, Arda, Marlon, Serkan, Hosseini ve Baker yer almadı. Ayrıca 21 kişilik kadroda 7 yabancı oyuncu yer alırken, 10'u ise bordo-mavili takımın altyapısından yetişen isimlerden oluştu.Trabzonspor'un Başakşehir maçı kafilesi şöyle: Kağan, Hakan Aydın, Adem, Hugo, Edgar, Atakan, Ahmetcan, Hüseyin, Kamil Ahmet, Faruk Can, Hakan Yeşil, Süleyman, Berat, Flavio, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti
Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti
Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti
Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti
Trabzonspor, 11 eksikle İstanbul'a gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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