Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama

Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzon Platformu ile Genç Trabzonlular Derneği, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi coşkulu bir şekilde karşılayarak tebrik etti.

Trabzon Platformu ile Genç Trabzonlular Derneği, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi coşkulu bir şekilde karşılayarak tebrik etti.

Genç Trabzonlular Derneği ile Trabzon Platformu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya ile ülkemizi gururlandıran Busenaz Sürmeneli'yi karşıladı. Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. Türkiye'ye Olimpiyatlar'da boksta ilk altın madalyasını kazandıran Sürmeneli'ye coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Havalimanında Sürmeneli'yi karşılayanlar arasında Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ile Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu da yer aldı.

Şampiyon sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk ile Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, Sürmeneli'nin Türkiye'yi daha birçok platformda gururlandıracağına inandıklarını söyledi. - KOCAELİ

Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Merve Çoban Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonlular'dan Olimpiyat şampiyonuna coşkulu karşılama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:10:55. #1.15#

title