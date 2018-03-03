Trabzonlu İş Adamlarına Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki Yatırım Olanaklarını Anlattı

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, TTSO meclis üyelerine eyaletteki yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi verdi.

Akkaya, büyük bir coğrafyaya ve nüfusa hitap edebilen eyaletin, yatırımcılar açısından merkezi özellikleri dikkate alındığında çok cazip olduğunu anlattı. Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW.INVEST) Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, bölgeyi yurtdışında tanıtmak ve bölgede şirketleşmek isteyen işadamlarına bürokratik destek vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bu amaçla Çin, Hindistan, Rusya, Amerika, Japonya gibi ülkeler de olduğu gibi Türkiye'de de 10 yıldır bir ofisimiz var. Türk firmaları genellikle satış amaçlı yatırım yapıyorlar. Kuzey-Ren Vestfalya'da 17 milyon nüfus yaşıyor. Düsseldorf'u merkez alırsanız kamyonunuzla bir saat içinde 17 milyon tüketiciye ulaşabiliyorsunuz. Bu çemberi biraz daha büyütürseniz, yarıçapı 500 kilometre olan bir alan Amsterdam, Paris, Münih, Londra, Berlin gibi şehirleri de kapsıyor ve bu çemberde 160 milyonun üzerinde tüketici yaşıyor. Bu rakam AB nüfusunun 3'te birine ve satın alma gücünün de yüzde 45'ine denk geliyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcılar bölgemize pazara yakın olup satış yapmak amacıyla geliyorlar. Kuzey Ren-Vestfalya'yı 9 milyon nüfuslu bir ülke olarak düşünürsek, Hollanda ve Türkiye kadar gayri safi hasıla üretiyor ve dünya çapında da ilk 20'ye giriyor. Eyaletin önde gelen sektörleri, makine imalatı, gıda, kimya, metal, otomotiv, elektrik-elektronik olarak sıralanıyor. Eyaletin bir önemli özelliği de dünyanın en büyük fuar merkezi olması. Hasılatı en yüksek 50 Alman firmasından 19'unun şirket merkezleri, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunuyor. Birçok büyük firmanın da satın alma merkezleri eyalette faaliyet gösteriyor" dedi.

"Türkiye kökenli 23 bin kişi kendi işinin sahibi"

Almanya'daki Türk nüfusunun üçte birden fazlasının bu bölgede yer aldığını da vurgulayan Dr. Adem Akkaya, "Sosyal hayatın ve ekonominin her alanında çalışan Türk insanı var. Eyaletten Türkiye'ye 2016 yılında 3.9 milyar euroluk ihracat, 3.8 milyar euroluk ise ithalat gerçekleştirilmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Alman ekonomisindeki payı yüzde 23 civarında. Eyaletten Türkiye'ye en çok makine, taşıt ve yedek parça, kimyasal ürünleri ve metal ürünler satılıyor. Buna karşılık eyalet Türkiye'den en fazla hazır giyim alıyor. Daha sonra sırasıyla taşıt ve taşıt yedek parçaları, tekstil, makine ve elektrik-elektronik sektörleri geliyor. Kuzey Ren-Vestfalya'da ikamet eden Türkiye kökenli 23 bin kişi kendi işinin sahibi. Sağladıkları istihdam sayısı 120 bine ulaştı ve 11 milyar euronun üzerinde ciro yapıyorlar. Son yıllarda eyaletten Türkiye'ye 2 milyar euronun üzerinde yatırım geldiğini görüyoruz. Buna karşılık Türkiye'den oraya giden yatırım 60-70 milyon euro civarında. Almanlar Türkiye'de genellikle üretim yatırımı yapıyorlar. Türkiye'den oraya giden firmalar satış ve satış sonrası hizmet amacıyla gittikleri için yüksek sermayeye ihtiyaçları olmuyor. Aradaki fark bu nedenle büyük. Ancak önümüzdeki yıllarda bu farkın azalacağını düşünüyoruz. Geçen yıl 45 firma bizim rehberliğimizde eyalette şirketleşti. 19 binin üzerinde yabancı firma faaliyet gösteriyor ve 1 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor" diye konuştu.

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Dr. Adem Akkaya ve NRW.INVEST Turkey Projeler-Medya- Halkla İlişkiler Sorumlusu Bülent Açıkalın'a, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu tarafından günün anısına plaket sunuldu. - TRABZON