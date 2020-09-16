Trabzonlu gazeteciler, bir başka siyahi yolcuyu Afobe sandılar Trabzonspor'un Stoke City'den kadrosuna kattığı Benik Afobe Trabzon'a gelirken, havalimanında yaşanan karışıklık ilginç anların yaşanmasına neden oldu. 27 yaşındaki golcünün gelişini görüntülemek isteyen gazeteciler, bir başka siyahi yolcuyu Afobe sanarak görüntülemek istedi.

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Benik Afobe'nin Trabzon'a gelişinde yaşananlar, izleyenleri gülümsetti. Başarılı golcünün havalimanından çıkışını bekleyen basın mensupları, başka bir siyahiyi Afobe sanarak görüntülemek istedi. Gazetecilerin tavrı karşısında şaşıran siyahi yolcu, kendisinin Afobe olmadığını ve golcü oyuncunun arkasından geldiğini basın mensuplarına iletti. AFOBE HAVALİMANINDAN ÇIKINCA GÖRÜNTÜ ALDILAR Yaşanan karışıklığın ardından gazeteciler yeni transferi beklemeye devam ettiler. Afobe'nin havalimanından çıkmasıyla görüntü alan basın mensupları, kulüp aracının 27 yaşındaki oyuncuyu konaklayacağı otele götürmesinin ardından havalimanından ayrıldılar. Ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen Afobe, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.