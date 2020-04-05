Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzonsporlu Filip Novak'ın model sevgilisi Katerina Provaznikova, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor. Karantinadan sıkılan ünlü model, bikinili fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Novak ile birlikte evde karantinada olan Provaznikova, bu durumdan sıkılmışa benziyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, "Bu yaz evde olacağız gibi görünüyor" yazdı. Bu paylaşıma futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

"AMAN YENGE YAPMA BÖYLE"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Aman yenge yapma böyle" derken başka bir kullanıcı ise Provaznikova'nın güzelliğine vurgu yaparak "Novak çok şanslı" yorumunda bulundu. Ünlü modelin Instagram'da 46 bin takipçisi bulunuyor. Provaznikova, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanıyor.