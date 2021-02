Trabzon'un 'Hachiko'su Japonya'da gündem oldu

TRABZON'da 'Boncuk' isimli köpeğin rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında geniş yer buldu. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen 'Boncuk', Japon televizyon kanallarına da konu oldu. Japon televizyonlarına konuşan hastane genel müdürü Tuğba Altın, "Boncuk, dünya genelinde çok güzel bir vefa ve sevginin sembolü oldu" dedi.

Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak'ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen Boncuk, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık durumu iyiye giden Şentürk'ün, tekerlekli sedyeyle hastanenin önüne inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Cemal Şentürk, 6'ncı günde tedavisinin ardından taburcu olup evine döndü.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDUBoncuk'un sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde 5 gün boyunca beklemesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Boncuk, ABD'nin köklü gazetelerinden The Washington Post, New York Daily News, ABD merkezli haber ajansı Associated Pres ve İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian gibi basın kuruluşlarında yer aldı. Japonya'da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo'da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen Boncuk, bu kez de Japonya'nın önde gelen televizyon kanallarından TV Asaşi'de yayınlanan programda konu oldu. Cemal Şentürk'ün tedavi gördüğü Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Tuğba Altın'la canlı bağlantı gerçekleştiren Japon kanalı, 'Boncuk'un vefa örneğini izleyicilerine aktardı.'DÜNYA GENELİNDE VEFA VE SEVGİNİN SEMBOLÜ OLDU'

Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Tuğba Altın, Boncuk'un sahibinin taşındığı ambulansın peşine takılarak hastaneye geldiğini belirterek, "Her gün buraya gelmeye devam etti. Aradan birkaç gün geçince hasta yakınları ve hastane çalışanları bu durumu fark etti. Herkesin çok hoşuna gitti bu sergilenen vefa örneği. Biz de birkaç defa sahibini aşağıya indikten sonra Boncuk'un ağladığını ve ona kavuştuğu andaki mutluluğunu gözlemlemiştik. Türkiye'de birçok kanalda yer aldı haber. Biz dünya basınında bu denli ilgisini çekebileceğini tahmin etmemiştik. Boncuk dünya genelinde çok güzel bir vefa ve sevginin sembolü oldu. En son Japon kanalı Asaşi bizi programlarına konuk aldı. Bu konuyu kendileri ile internet üzerinde bağlantı kurarak paylaştık. Onlar içinde çok ilgi çeken bir olay oldu" diye konuştu.

