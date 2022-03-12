Trabzon'da yolculara büyük sürpriz! Otobüse binip kart okutanlar çıkan sese inanamadı

Süper Lig'de açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor tüm kenti büyük bir havaya soktu. Geçtiğimiz günlerde Trafik ışıklarına 'o sene bu sene' sloganını yazdıran ve kupa çıkartması yapıştıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluğun parolası olan sözü bu kez belediyeye ait otobüslere taşıdı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarına binen yolcular, otobüse binerek kartını okutunca cihazdan gelen 'o sene bu sene' sözüyle karşılanıyor. Kentte başlattığı yeni uygulamayı duyuran Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı videoda, durakta bekleyen vatandaşların otobüse binip kartlarını okuttuktan sonra yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor