Trabzon'da su borçları e-devlet üzerinden yapılandırılabilecek
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Trabzon'da su borçları e-devlet üzerinden yapılandırılabilecek

03.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:25
Trabzon'da su borçları e-devlet üzerinden yapılandırılabilecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, su, atık su ve katılma payı borcu olan abonelerine yönelik başlatılan yapılandırma sürecinde başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, su, atık su ve katılma payı borcu olan abonelerine yönelik başlatılan yapılandırma sürecinde başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, borçlu abonelerin başvurularını almaya devam ettiği, kanun kapsamında su, atık su ve katılma payı borcu olan vatandaşlara büyük kolaylıkların sağlandığı belirtildi.

Abonelere peşin ödeme yapmaları halinde gecikme faizlerinde yüzde 90 oranında indirim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca borçlu abonelere, 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme kolaylığı imkanı sağlanıyor. Taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecek olup, ilk iki taksitin süresi içerisinde ödenme zorunluluğu bulunuyor. İlk 2 taksitten herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 31 Aralık'a kadar devam edecek başvuruların, pandemi süreci de dikkate alınarak e-devlet üzerinden alınmaya başladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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