Trabzon'da olay! Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Giresunspor maçında 32. dakikada oyundan alındı. Yerini yeni transfer Puchacz'a bırakan Hüseyin, arkadaşının elini sıkmadan doğrudan soyunma odasına koştu.
Trabzonspor-Giresunspor karşılaşmasına Hüseyin Türkmen damga vurdu. 32. dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Taktiksel düzende değişiklik yapıldı. Yeni transferler Yusuf Erdoğan ve Puchacz oyuna alındı. Hüseyin, yerini Puchacz'a bıraktı.
SOYUNMA ODASINA KOŞTU
32. dakikada oyundan alınan Hüseyin, ilk maçına çıkan arkadaşının elini sıkmadan soyunma odasına koştu. Sarı kart gören Hüseyin, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Trabzonsporlu taraftarlar Hüseyin'e bu tavrı yüzünden sert tepki gösterdi.