TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığının taşkına bağlı zararların giderilmesi adına Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) göndereceği 3 milyon liralık ödeneğin Rize'ye gönderilmesi için olağanüstü toplandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakanlığının taşkına bağlı zararların giderilmesi adına Trabzon Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) göndereceği 3 milyon liralık ödeneğin Rize'ye gönderilmesi için olağanüstü toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Olağanüstü Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada "İçişleri Bakanlığı, Rize'de heyelandan zarar gören yolun yapımıyla ilgili olarak ödeneğini sağlıyor. YİKOB'a bir ödenek gönderiyor. YİKOB, bu parayı hukuken, Rize İl Özel İdaresine gönderemediği için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi üzerinden aktarımı söz konusu olacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ilave para harcamayacak. Teknik, hukuki durum var. Böyle bir mekanizmayı çalıştırmamız gerekiyordu. Eylül ayını bekleyecek durum yoktu. Ağustos ayında bu kararı olağanüstü toplantıyla alıyoruz. Konu ile ilgili Sayıştay denetçileri ile de görüştük. Bu İçişleri Bakanlığı tarafından YİKOB'a gönderilen 3 milyon TL'lik ödenek. Onun karşılığında biz Rize'ye 3 milyon TL'lik yardım yapmış olacağız" dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hem Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hem de Rize İl Özel İdaresi ile protokol imzalayacak. Gündem maddesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

CİDDİ İMTİHAN VERİYORUZ

Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve heyelanlar ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili de konuşan Başkan Zorluoğlu, "Komşularımız Rize ve Artvin'de sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Hasar gören yapılar, evler, konutlar, dükkanlar oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güney ve batı sahillerimizde yangınlarla ciddi imtihan veriyoruz. Orada yaşayan insanların hayatlarını altüst eden felaketle karşı karşıyayız. Geniş kapsamlı yangınlar. Oradaki insanlarımızın evlerinde büyük hasarlar oluştu. Yangında can veren vatandaşlarımız oldu. Vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına Trabzon'dan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

YARDIM TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA GAYRET ETTİK

Başkan Zorluoğlu, "Gerek Artvin ve Rize'deki sel felaketi sırasında gerekse de bir kısmı devam eden yangınların minimum zararla atlatılması için devletimiz bütün imkanlarıyla her türlü gayreti gösteriyor. Bir taraftan merkezi idare, bir taraftan yerel yönetimler uyum içinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bizden istenilen yardım taleplerini karşılamaya gayret ettik. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Rize ve Artvin'deki sel felaketlerinde bölgeye gönderdiği araç gereç, personel filosuyla orada yaraların sarılmasında rol ifa etti. Her gittiğimiz yerde mülki amirler Trabzon Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Bizim personellerimiz bölgeyi bildiği için hemen vaziyet alarak ciddi çalışmalar yaptı. Yangın bölgesine itfaiye aracı, arazöz ve personel gönderdik. İhtiyaç olursa gönderebilecek durumdayız. Orada da arkadaşlarımız cansiperane çalışıyor" diye konuştu.

ATAMAN: OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin en büyük kuruluşlarından TİSKİ ile ilgili son dönemde yapılan eleştirileri Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Atilla Ataman gündeme taşıdı. Mecliste konuyla ilgili gündem dışı söz alan Ataman, TİSKİ ile ilgili olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Ataman, "Birincisi son dönemde ne hikmetse TİSKİ üzerinde sanki bu zamana kadar bütün sular akıyordu, her şey yapılmıştı da şimdi sular kesilmiş gibi bir algı oluşturma gayretine tanık oluyorum. Bu programlanmış konuşma değil. Durum tespiti. Trabzon'da su sorunu giderilmiş, sanki TİSKİ gelmiş, sular kesilmiş gibi. Tamamlandıkça şikayetlerin azaldığı durum. Şu anda şikayetler ve talepler geçen yılla göre yüzde 30'a kadar düşmüş. 3 yıl önce 100'se şu anda 30'a kadar düşmüş. Bununla ilgili Mecliste yapılan işleri daha sağlıklı anlatmamız lazım. Su kullanımıyla ilgili alışkanlıkları revize etmeliyiz. Kimse bağında bahçesinde suyu açık bırakarak bahçesini sulamasın. Değirmendere'yi bağlasanız yetmez" dedi.

ŞİKAYETLER EPEY AZALDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, "Bu konu ile ilgili şunları ifade etmek isterim. TİSKİ Genel Müdürlüğü son birkaç yıl içinde büyük yatırımları başlattı. Ortahisar içme suyu, kanalizasyon yağmur suyu işi, Trabzon tarihinin açık ara en büyük altyapı yatırımı. İlçelerimizde göletler yapılıyor. Büyükliman bölgesinde su meselesini epey hafiflettik. Şalpazarı, Beşikdüzü'ne kısmen destek sağlayacak projeyi ihale ettik. Akçaabat'a ihale yapıldı. Orası da tamamlandığında çok sayıda mahalleye ciddi katkı sağlayacak. Bu sene ben de fark ettim ki, geçen seneye ve önceki seneye göre daha az şikayet var. Hem bulanıklık bakımından hem de su kesintisi yeterlilik anlamında. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımlar tamamlandığında Trabzon'un kırsal anlamda su meselesi sorunları daha az hale gelecek" şeklinde konuştu.

TARİH : 02. 08. 2021

Kaynak: Habermetre