Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59'da sona erecek. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla yapılacak. TPAO 366 personel alımı ne zaman, şartları ne?

TPAO'DAN 366 PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve bölge teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 366 yeni personel alımı gerçekleştireceğini ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre, farklı kadro ve unvanlar için yapılacak alımlarda, adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı, eğitim düzeyi ve bazı özel şartlar talep edilecek.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KARİYER YAPMAK İSTEYENLERE FIRSAT

Enerji alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunan TPAO'nun başvuru süreci oldukça merak ediliyor. Özellikle ön lisans mezunlarına yönelik alımlar için başvurular 28 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi aracılığıyla yapılacak ve son başvuru tarihi 1 Ağustos 2025 saat 23.59 olacak.

RESMİ AÇIKLAMA: YENİ GÖREVLER, YENİ PERSONELLER

TPAO, enerji alanında ülkenin bağımsızlık hedefine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Artan üretim faaliyetleriyle birlikte personel ihtiyacının da yükseldiğini belirten kurum, İstanbul Misafirhane'sine 1 adet ön lisans mezunu personel alımı yapılacağını da duyurdu.

PERSONEL ALIMININ YAPILACAĞI ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI

İstihdam edilecek personelin şehir bazlı dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

• Merkez Teşkilatı: 156 kişi

• Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi

• Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi

• Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi

• Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLERİ

TPAO'nun ilan ettiği personel alımına başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

• Adayların, İŞKUR üzerinden yayınlanan işgücü ilanında belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla ilgili bölüm/programlardan mezun olmaları şarttır.

• Nihai listelere giren adaylara evrak teslim süreci telefon veya e-posta yoluyla bildirilecek; sözlü sınav tarihleri ise kurumun resmi web adresi olan www.tpao.gov.tr üzerinden duyurulacak. Herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

• Seyahat engeli bulunmamak ve arazi çalışmalarına katılımda sağlık engelinin olmaması gerekir.

• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmaması şarttır.