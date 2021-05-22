Toz esrarı otobüsle götüren 3 şüpheli yakalandı
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Toz esrarı otobüsle götüren 3 şüpheli yakalandı

Toz esrarı otobüsle götüren 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 600 gram toz esrarı otobüsle götürdüğü belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 600 gram toz esrarı otobüsle götürdüğü belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler M.B. (19) Z.Ç. (20) ve İ.Y'nin (24) uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin bindiği otobüs tespit edildi. Otobüs ekipler tarafından yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada otobüsün yolcu koltuğunun altında erkek montu arasına zulalanmış vaziyette 600 gram toz esrar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli jandarmaya götürülürken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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