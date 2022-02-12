Tour Of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Madsen: Bütün takım motosiklet gibi çalıştı

ANTALYA (DHA) - Tour Of Antalya 2022'nin Aspendos-Termessos tırmanış etabını kazanan Jacob Hindsgaul Madsen, "Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı. Ben de onlar için sonunu getirdim" dedi.

Tour Of Antalya 2022'nin 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos tırmanış etabını kazanan Uno-X takımının sporcusu Jacob Hindsgaul Madsen, yarışın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Madsen, Genel Ferdi Klasman liderliğine yükselmesi ve bununla birlikte iki mayonun sahibi olmasıyla ilgili olarak, "Daha önce gençlerde bir mutlu son tatmıştım. Kazanmak bizim amacımızdı ama biraz kendimden geçmiş durumdayım. Bütün takım bir motosiklet gibi çalıştı. Ben de onlar için sonunu getirdim. Gençlik günlerimden beri bir yokuşçu olduğumu fark ettim. Etapların sonunda yokuş sprinti atabiliyorum. 20 kişiyle finişe gelince etabı kazanacağımı anladım. Son viraja ilk beşte girmeliydim, onu da başardım. Yarın düz etap olacak. Sanırım formayı korurum. Ancak kaza olmaması gerekli" ifadelerini kullandı.