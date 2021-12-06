Tour of Antalya 10-13 Şubat tarihlerinde koşulacak

ANTALYA (DHA) -

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2022 takviminde yer alan ve 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek Tour of Antalya, 10-13 Şubat tarihlerinde dördüncü kez düzenlenecek.

Parkurlarının Antalya'nın simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri açısından önemli bir yere sahip olan Tour of Antalya powered by AKRA 2022'nin etap programı şöyle:

Organizasyona katılacak takımlar ise kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Tour of Antalya powered by AKRA, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından bir kez daha Antalya'da üst düzey bisiklet heyecanı yaşanmasını sağlayacak.