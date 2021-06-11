Totti futbolu mu bıraktı? Francesco Totti İtalya'da neden forma giymiyor? Maçlarda neden yok? Totti kimdir?

Euro 2020 turnuvası bugün başlıyor. Bugün oynanacak İtalya-Türkiye maçı öncesi Totti kimdir, futbolu mu bıraktı merak edildi. İtalya'nın efsane oyuncusu Francesco Totti futbolu ne zaman bıraktı? İtalya'da teknik ekipte mi görev alacak? Tüm detaylar yazımızda.

Francesco Totti kimdir, kaç yaşında, nereli? Francesco Totti futbolu mu bıraktı? Totti kadroda yok mu, maçta olmayacak mı?

TOTTİ FUTBOLU MU BIRAKTI? NEDEN YOK?

İtalya'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, 2017 yılında futbolu bırakmıştır, emekli olmuştur. Bundan dolayı İtalya kadrosunda yer almıyor.

FRANCESCO TOTTİ KİMDİR?

Francesco Totti (d. 27 Eylül 1976; Roma), İtalyan eski futbolcudur. Serie A takımlarından Roma'nın kaptanıdır. Oyun kurucu ve forvet mevkisinde görev yapabilmektedir. 1992 yılından beri AS Roma takımının formasını giymektedir. FIFA 100 olarak bilinen Yaşayan En İyi 125 futbolcu listesinde bulunmaktadır. 2 kez Serie A Yılın Futbolcusu, 5 kez Yılın İtalyan Futbolcusu seçilmiştir. 605 Maç 250 Gol ile Serie A tarihinde en çok gol atan 2. futbolcudur. Totti 2006-2007 sezonunda attığı 26 golle İtalya Serie A gol kralı olmuş ve Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) ödülünü kazanmıştır. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ve İtalya Kupasıyla birlikte toplamda 775 maçta 307 golü ve 183 asisti vardır.1 kez Serie A Şampiyonu, 2 kez Coppa Italia ve 2 kez de Supercoppa Italiana'yı kazanmıştır.

HAYATI

27 Eylül 1976'da İtalya'nın başkenti Roma'da doğmuştur. Zaman zaman futbolundan çok özel hayatıyla da İtalya'da manşetlere taşınan Totti hem ulusal takım hem de büyüyüp yetiştiği Roma'da lider bir karakter haline gelmiştir.1984 yılında Fortitudo takımında futbola başlayan Totti, 1989 yılında AS Roma'nın minik takımına geldi. Fakat ailesinin maddi durumu iyi olmadığından okulu bırakan Totti, 1993 yılında henüz 16 yaşındayken A takımda şans buldu. 1998-1999 sezonunda Serie A'nın en iyi genç oyuncusu seçildi. 2000 yılında İtalya'da Yılın Futbolcusu ödülünü alan Totti, aynı yıl İtalya millî takımının Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar yükselmesinde önemli rol oynadı (Finalde İtalya kupayı kaybetse de maçın adamı Totti seçildi). 2000/01 yılında Kaptanı olduğu AS Roma takımıyla ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı. 2003 yılında İtalya'da Yılın Futbolcusu ödülünü ikinci kez kazanan Totti, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda ve 2004 Avrupa Şampiyonası'nda da İtalya millî takımında yer almıştır. 2006 Yılının Şubat Ayında ayağı kırıldı. Sol ayak bileğine platin takıldı (hala bileğinde durmaktadır) ve 4 Ay sonra 2006 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya kadrosuna çağrılan Francesco Totti, kupanın ülkesine gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Totti sadece İtalya'da değil tüm dünyada çok iyi bir performans sergileyip, dünyanın en iyi futbolcularından olduğunu genç yaşlarda kanıtlamıştır. Francesco Totti 2006-2007 sezonunda attığı 26 golle İtalya gol kralı olmuş ve Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) ödülünü kazanmıştır. Ayrıca; 2000,2001,2003,2004,2007 beş kez Yılın İtalyan Futbolcusu ödülünü kazandı (en çok kazanan). 2010 yılının Ekim ayında dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Altın Ayak (Golden Foot) ödülünü kazandı. Serie A tarihinin en çok gol atan 2. futbolcusudur. IFFHS'de 2011 yılında Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Alessandro Del Piero gibi oyuncuları geçerek Avrupa'nın en popüler futbolcusu seçilmiştir. Ayrıca Serie A'da aynı takımda en çok gol atan oyuncu Francesco Totti'dir. Totti UEFA Şampiyonlar Liginde gol atan en yaşlı oyuncu unvanına sahiptir.

1992 yılında profesyonel kariyerine başladığı takım AS Roma'da 28 Mayıs 2017 tarihinde jubile maçına çıkarak emekli olmuştur.

TOTTİ'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Guerin d'Oro (2): 1998, 2004

Serie A yılın genç futbolcusu (1): 1999

Euro 2000 Team of the Tournament

Serie A yılın futbolcusu (2): 2000, 2003

Yılın italyan futbolcusu (5): 2000, 2001, 2003, 2004, 2007

ESM Yılın Takımı (3): 2000-01, 2003-04, 2006-07

FIFA 100

Serie A Yılın Golü (2): 2005, 2006

2006 FIFA World Cup All-Star Team

Serie A Gol Kralı (1): 2006-07

Avrupa Altın Ayakkabı (1): 2006-07

USSI Silver Ball (1): 2007-08

Altın Ayak (1): 2010

Roma'nın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu

2011'de IFFS tarafından yılın en popüler futbolcusu seçilmiştir

İtalya Serie A'da 244 gol ile lig tarihindeki en golcü 2. isimdir.

Fifanın yaşayan 125 en iyi futbolcusu listesindedir.