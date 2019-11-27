TÖTM'de bu yıl 202 kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı

27.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:48

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) hizmet veren Kök Hücre Nakli Merkezinde bu yıl 202 erişkin kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kök Hücre Nakli Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ünitenin 2010 yılında kök hücre ve kemik iliği nakli yapma yetkisi aldığını hatırlattı. Kızılay, şunları söyledi:

"Bugün erişkin hematoloji bölümümüz kök hücre ve kemik iliği ünitemizde 2019'da 200 nakli aşarak Türkiye'de bir rekora imza attık. Ünitemizde 2016'da 74, 2017'de 99, 2018'de 129 erişkin kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Türkiye'de kamu hastanelerinde zirveyi yakaladık. 2019'da bugüne kadar yapılan 202 nakille Türkiye'de açık ara çok büyük bir başarıyı ortaya koymuş durumdayız. Şimdiye kadar 721 kök hücre ve iliği nakli şifayla başarıyla hastanemizde yapıldı."

Kızılay, ünitede 12 yatağın bulunduğunu aktararak, yapımı süren onkoloji hastanesinin 96 yatakla Türkiye'nin en büyük hematoloji kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi olarak hizmet vereceğini dile getirerek, "Hastanemizi inşallah yakın zamanda açacağız. 2019 yılı bitmeden bitirmeyi hedefliyoruz. 2020'nin ilk çeyreğinde de açmak temel hedefimiz." diye konuştu.

TÖTM'ün aferez laboratuvarı açısından Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ünitesini barındırdığını dile getiren Kızılay, sadece Malatya ve çevre illere değil 81 vilayete hizmet verildiğini aktardı. Kızılay, "Kök hücre ve kemik iliği nakli konusunda bu yıl aynı gün 7 nakil yaparak ayrıca bir yönde büyük bir kapasiteyle çalışacağımızı gerek ekip olarak, gerekse fiziki kapasite olarak arkadaşlarımız gösterdi." diye konuştu.

"2 yıldır zirvedeyiz"

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Ünitesinde büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Başarıların ekip çalışmasından kaynaklandığını söyleyen Erkurt, "Ünitemizde son 2 yılda kök hücre nakli alanında Türkiye'de lider konumda. İnşallah yeni hastanemizle beraber bu lider konumu devam ettireceğiz. Bu gerçekten bir başarıdır. Bu başarı olayı tam bir ekip işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA