TOTAL İstasyonları, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı
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TOTAL İstasyonları, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

TOTAL İstasyonları, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

TOTAL İstasyonları, pazarlama dünyasının önemli iş ödüllerinden Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 ödül birden kazandı.

TOTAL İstasyonları, pazarlama dünyasının önemli iş ödüllerinden Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 3 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOTAL İstasyonları, "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ve projenin ikinci etabı "Görüntülü Çağrı Merkezi" hizmeti ile bir gümüş, iki bronz olmak üzere toplam 3 ödül aldı.

Şirket, Aralık 2018'de İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği çözüm ortaklığıyla hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi ile pazarlama alanında "Yılın Topluluğu" seçilerek "Gümüş Stevie" ödülü kazandı.

Projenin ikinci etabında "Görüntülü Çağrı Merkezi" hizmetini mayısta tanıtan şirket, bu hizmetle mobil site ve uygulama alanında "En İyi Kullanıcı Deneyimi" kategorisinde "Bronz Stevie" ödülüne layık görüldü.

TOTAL İstasyonları, "Görüntülü Çağrı Merkezi" hizmetiyle ayrıca "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı" kategorisinde de "Bronz Stevie" ödülünün kazananı oldu.

7 farklı alanda düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'ne bu yıl 65 farklı ülkeden 3 bin 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Ödül alacak kurum ve yöneticilerin belirlenmesi için tüm dünyadan 260'tan fazla üst düzey yönetici jüri olarak değerlendirmelerde bulundu.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek olan sanal etkinlikle sahiplerine verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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