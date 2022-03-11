Tosyasporlu futbolcular şampiyonluk havasına girdi! - Haberler

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Tosyasporlu futbolcular şampiyonluk havasına girdi!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tosyasporlu futbolcular şampiyonluk havasına girdi!

Kastamonu 1. Amatör Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Tosyaspor Futbol takımı oyuncular ligin son haftasında evinde misafir edeceği Çatalzeytinspor maçı öncesi şampiyonluk havasına girdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu 1. Amatör Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Tosyaspor Futbol takımı oyuncular ligin son haftasında evinde misafir edeceği Çatalzeytinspor maçı öncesi şampiyonluk havasına girdi.

Ligin son haftasında şampiyonluğun belli olacağı kader maçı öncesi Tosyasporlu futbolcular ve teknik heyet hafta içinde yoğun geçen taktik antrenmanlarla maça hazırlandı. Günde iki antrenman yapan futbolcular maç günün yaklaşması ile şampiyonluk maçının stresini yaşamaya başladılar.

Cuma akşamı yapılan son antrenman sonrasında Tosyaspor yönetimi mangal partisi yaparak oyuncuları motive etmeye çalıştı. Futbolcular ise hafta boyunca günde iki antrenman yaparak hazırlandıkları şampiyonluk maçının son gününde kendilerini farklı havaya sokarak maçın stresini üzerlerinden atmaya başladılar.

Futbolcular, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle de ilgi çekti. - KASTAMONU

Tosyasporlu futbolcular şampiyonluk havasına girdi!

Tosyasporlu futbolcular şampiyonluk havasına girdi!

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Kastamonu, Futbol, Spor, Haberler

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