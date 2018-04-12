Tosyalı, Dev Yatırımını İthalat Kapısının Tam Önüne İnşa Edecek
Türkiye'nin cari açığına panzehir olacak 'Süper Teşvik'ten yararlanan 19 firmadan biri Tosyalı Holding. Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak cevherden çelik üretecek yatırımlarını çelik ithalatının yapıldığı Doğu Akdeniz limanlarının hemen önüne yapılacağını söyledi.
Türkiye'nin cari açığına panzehir olacak 'Süper Teşvik'ten yararlanan 19 firmadan biri Tosyalı Holding. Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak cevherden çelik üretecek yatırımlarını çelik ithalatının yapıldığı Doğu Akdeniz limanlarının hemen önüne yapılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com