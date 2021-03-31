Tosya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
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Tosya'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel
Tosya'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Fevzipaşa İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Deniz Pişkin, "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka taktıktan sonra yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe katılanlara, "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı maske ve şapka hediye eden Pişkin, gazetecilere, Karayolları Trafik Kanunu'nda 2018 yılında çok anlamlı bir değişiklik olduğunu söyledi.

Pişkin, şunları kaydetti:

"Bu değişikliğe göre sürücülerin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, varsa buralarda geçmek üzere olan yayalar mutlak suretle durarak geçiş önceliğini yayalara vermeleri gerektiği yönünde kesin bir mevzuat hükmü oluşturuldu. Akabinde 2019 yılı, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi ve yaya güvenliği çalışması bu çatı altında başlatıldı. Belli aralıklarla periyodik kampanyalar, farkındalık çalışmaları ve denetlemeler sürdü. 2021 yılının bu anlamda bu trende hız kazandırması, ivme kazandırması anlamında yine bu farkındalık çalışmalarını devam ettiriyoruz."

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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