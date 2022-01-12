Tosya'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

TOSYA, KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulunda (MYO) ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı, okulda düzenlenen kermesi ihtiyaç sahibi öğrenciler adına düzenlediklerini söyledi.

Kermeste hem yiyecek hem de giyecek kısmının olduğunu belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Buradan toplanan gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak. Güzel bir uygulama oldu. Katılım da gayet güzel ve yoğun. Öğrencilerin katılımı bizim için son derece önemli. Buna katılım sağlamanın ve el uzatmanın ahilik geleneği olduğunu düşünüyorum. Bu husustan baktığımızda gerçekten güzel bir uygulama oldu. İnşallah bunların sayılarını artırmak istiyoruz. Gelecek sene düzenlemeyi planladığımız bir sonraki kermesi, daha büyük bir organizasyon ile gerçekleştirerek daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyoruz."

Tosya MYO Evde Hasta Bakımı Bölümü öğrencileri tarafından öğlene kadar ve öğleden sonra olmak üzere iki bölüm halinde organize edilen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

El emeği göz nuru ürünlerin yanı sıra yiyecek ve içecek çeşitlerinin de yer aldığı kermes bir gün süreyle açık kalacak.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı da kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

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