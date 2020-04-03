Tosya'da emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarına gıda paketi verildi AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan yiyecekler, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verildi.

AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan yiyecekler, güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına verildi.

AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve partililer, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek, hazırlanan gıda paketlerinden ikram etti.

Pişkin, burada yaptığı konuşmada, duyarlı davranışları dolayısıyla projeye destek veren herkesi kutladı.

Partililer, daha sonra gıda paketleri ve 400 maskeyi, İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını, Tosya Devlet Hastanesini, Tosya Acil Hizmetleri İstasyonu ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine verdi.

Kaynak: AA