Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor

Çiftlik Bank vurgunuyla arkasında binlerce mağdur bırakan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, bugün Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın teslim olması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcılar attıkları tweetlerde Aydın'ın parası bittiği için teslim olduğunu öne sürdü.

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayınladı. Türk yargısına teslim olacağını belirten Aydın, "Şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA'DA TESLİM OLDU

Dün akşam yayınlanan video sonrası Mehmet Aydın, bugün Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Aydın'ın avukatı, Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tosuncuk'un teslim olması sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Tosuncuk ile ilgili yüzlerce tweet atıldı. Birçok kişi Aydın'ın parasının bittiği için teslim olduğunu öne sürdü.

İşte Tosuncuk hakkında atılan tweetlerden bazıları: