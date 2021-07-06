'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
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'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı. Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçelerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği ve 102 şikayetçinin olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu belirtildi. Şikayetler, yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi.  Mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapıldığı da öğrenildi. Tek dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi. 

HAKKINDA AÇILAN DAVADA İSE 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan  Mehmet Aydın hakkında  2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/ yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor. Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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