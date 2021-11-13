TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi

AYDIN (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Genel Kurulu'nda mevcut başkan Birol Aydın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

TZOB Otel'de yapılan TOSSFED 5. Olağan Genel Kurulu'nda Birol Aydın, seçime tek aday olarak girdi.

Aydın, 186 oyun 180'ini alarak tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurulda 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Birol Aydın, seçim sonuçlandıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Tekrar şahsım ve yönetim kurulum olarak teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki bu gördüğünüz isimler sadece prosedürün tamamlanmasıdır. Bizim asıl gönlümüzdeki yönetim kurulu tüm hepinizi kapsıyor. Çok büyük bir aile olduk. İki dönem tek başına aday olmak herkese nasip olmaz. Tek hedefimiz, bir çocuğa daha nasıl ulaşabiliriz, olmalı. Yükümüz daha da ağırlaştı çünkü marka bir federasyon olduk. Yeni dönemde de birlik beraberliğimizi bozmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın'ın yeni döneminde yönetim kurulu asil listesinde yer alan isimler şöyle:

Saadettin Akçı, Efkan Korkmaz, Aydın Koç, Osman Akdemir, Ensar Kurt, Metin Toraman, Hasan Çavuşoğlu, Ömer Osman Yanık Nalan Ayvazoğlu, Duran Kıroğlu, Ünal Bingül, İlhan Demir, Yavuz Yetim, Resul Aygün.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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