Torosların zirvesinde yamaç paraşütü yarışması

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Kupası Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda bir araya gelen Türkiye genelinden 50 sporcu, doğa ve rüzgarın tadını çıkardı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Kupası Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda bir araya gelen Türkiye genelinden 50 sporcu, doğa ve rüzgarın tadını çıkardı.

Mersin'in Toroslar ilçesi, pandemi sürecinde yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı oldu. Türkiye genelinden 4'ü kadın 50 sporcu, Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği '19 Mayıs Gençlik Kupası Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda bir araya geldi, doğa ve rüzgarın tadını çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılan yarışmaya katılan sporcular, Arslanköy'ün Yaylacık mevkiinde yamaç paraşütüyle hem bölgenin doğal güzelliğini keşfetti hem de 15-20 dakika havada kalarak rakipleriyle yarıştı.

Genel, kadınlar ve kulüpler klasmanlarında yarışan sporcular, uçuşun ardından Toroslar Kar Festivali alanına iniş yaptı.

"Arslanköy, yamaç paraşütü uçuşunda Türkiye'nin en önemli bölgelerinden"

Hava Sporları Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Tecelli Aydın, Toroslar ilçesi Arslanköy Yaylası'nın yılın her mevsiminde uçuş yapmaya elverişli bir bölge olduğuna dikkat çekerek, yamaç paraşütü sporuna sunduğu desteklerinden dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Aydın, ülkenin birçok ilinden sporcunun Toroslar'da uçuş yapmak için Mersin'e geldiğini belirterek, "Arslanköy, mesafe ve hedef yarışmaları için uygun bir bölge. Yarışmacılar, hedef inişi gerçekleştirdikleri için 15-20 dakika havada kalıyorlar. Mesafe dediğimiz uçuşlar için de 2-3 saatlik uçuşlar yapabiliyorlar. Arslanköy Yaylacık tepesinden kalkış yapılarak Niğde ve Kayseri tarafına kadar da kuş uçuşu 5-6 saat uçabiliyorlar. Bölge, yamaç paraşütü yapılması için çok uygun ve elverişli bir yer" dedi.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Yarışmaya katılan tüm sporculara da madalya takdim edildi.

"Toroslarımız, doğal güzellikleriyle adeta bir cennet"

Türkiye genelinden yamaç paraşütü tutkunlarını Toroslar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise yamaç paraşütü için Toroslar'ın tercih edilmesinin doğa sporlarının gelişmesi için de önemli olduğunu söyledi. İlçede yamaç paraşütünün daha fazla ilgi görmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Toroslarımız tarihiyle, kültürüyle ve doğal güzellikleriyle adeta bir cennet. İlçemizin sahip olduğu bu güzellikleri turizme kazandırmak amacıyla her alanda projeler üretiyor ve doğa sporlarının yaygınlaştırılması için çaba gösteriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı