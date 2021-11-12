Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da bakım ve onarım çalışması

HATAY (DHA) - Toroslar EDAŞ, Hatay'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü duyurdu.

Toroslar EDAŞ bu kapsamda, Hatay'da hizmet verdiği 9 bin 103 trafo ve 21.069 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Daha aydınlık bir Hatay için İskenderun, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol, Erzin, Payas, Belen, Kumlu, Arsuz, Reyhanlı, Altınözü, Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı'nda 9.521 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 331 trafo ve 58 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.052 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Hatay'da hizmet verdiği 811 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 470 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 5.173 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 298 elektrik panosu ve 99 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, www.toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Toroslar EDAŞ'ın Hatay'da bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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