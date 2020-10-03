Toroslar Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek
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Toroslar Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek

03.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:09
Toroslar Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek

Toroslar Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Toroslar Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yaptığı hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesi'nin 2021 mali yılı performans programı taslağı, 2021 mali yılı bütçe taslağı ile 2022-2023 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Kentimizin geleceğini planlarken, katılımcı bir yaklaşımla karar veriyoruz"

Başkan Yılmaz, kentin geleceğini şekillendiren imar planlarının ortak akılla oluşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "4, 5 ve 6. etap 1/1000 ölçekli imar planlarımızı meclis gündemimize getirdik. 1, 2 ve 3. etap ile ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu çalışmayı ortak akılla hep beraber yürütüyoruz. Bu nedenle planları tüm komisyonlarımıza sevk ettik" diye konuştu.

Kasım ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün, 3 Kasım Salı günü saat 14.00 olarak belirlendiği toplantının ikinci birleşimi ise 20 Ekim Salı günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. - MERSİN

Toroslar Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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