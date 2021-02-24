Toros Dağları'nda üretilen ödüllü Eğriçayır balına Kovid-19 sürecinde talep arttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep arttı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep arttı.

Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretimi Celal Çay tarafından yapılan bal, yurt içinde salgın sürecinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Celal Çay'ın kimyager eşi Gökçe Çay da kentte üretime katkı sunuyor.

Çay ailesi, salgında balın satışını internet üzerinden gerçekleştirerek, ürünlerinin daha fazla kesime ulaşmasını sağlıyor.

"e-Ticaret üzerinden satışımızı yüzde 300 artırdık"

Celal Çay, gazetecilere, balın üretimini geleneksel yöntemlerle yaptıklarını söyledi.

Eğriçayır balının ödüllü olduğunu anımsatan Çay, eşinden çalışmalarda büyük destek gördüğünü kaydetti.

Çay, Kovid-19 sürecinde bal satışında artış olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde arı ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği uzmanlar tarafından belirtilince satış patlaması yaşandı. Tüketicilere kaliteli ve sağlıklı bal sunmayı amaç edindik. Kendimizin tüketmediği hiçbir ürünü tüketicilerimize tavsiye etmiyoruz. Eşimin girişimciliği sayesinde e-Ticaret üzerinden satışımızı yüzde 300 artırdık." diye konuştu.

Gökçe Çay da kadın girişimci olarak kaliteli ve sağlıklı ürünleri vatandaşa sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Pandemi öncesi arı ürünlerinin yüzde 70-80'ini raflardan satışını yaparak sürdürürken şimdi e-Ticaret üzerinden yapıyoruz. Bu sayede satışlarımız 3 kat artış gösterdi. Yurt dışından talep gelmesine rağmen biz sadece yurt içine karşılık vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez