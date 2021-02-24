Toros Dağları'nda üretilen ödüllü Eğriçayır balına Kovid-19 sürecinde talep arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Toros Dağları'nda üretilen ödüllü Eğriçayır balına Kovid-19 sürecinde talep arttı

24.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:22
Toros Dağları'nda üretilen ödüllü Eğriçayır balına Kovid-19 sürecinde talep arttı

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep arttı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep arttı.

Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretimi Celal Çay tarafından yapılan bal, yurt içinde salgın sürecinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Celal Çay'ın kimyager eşi Gökçe Çay da kentte üretime katkı sunuyor.

Çay ailesi, salgında balın satışını internet üzerinden gerçekleştirerek, ürünlerinin daha fazla kesime ulaşmasını sağlıyor.

"e-Ticaret üzerinden satışımızı yüzde 300 artırdık"

Celal Çay, gazetecilere, balın üretimini geleneksel yöntemlerle yaptıklarını söyledi.

Eğriçayır balının ödüllü olduğunu anımsatan Çay, eşinden çalışmalarda büyük destek gördüğünü kaydetti.

Çay, Kovid-19 sürecinde bal satışında artış olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde arı ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği uzmanlar tarafından belirtilince satış patlaması yaşandı. Tüketicilere kaliteli ve sağlıklı bal sunmayı amaç edindik. Kendimizin tüketmediği hiçbir ürünü tüketicilerimize tavsiye etmiyoruz. Eşimin girişimciliği sayesinde e-Ticaret üzerinden satışımızı yüzde 300 artırdık." diye konuştu.

Gökçe Çay da kadın girişimci olarak kaliteli ve sağlıklı ürünleri vatandaşa sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Pandemi öncesi arı ürünlerinin yüzde 70-80'ini raflardan satışını yaparak sürdürürken şimdi e-Ticaret üzerinden yapıyoruz. Bu sayede satışlarımız 3 kat artış gösterdi. Yurt dışından talep gelmesine rağmen biz sadece yurt içine karşılık vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Toygun Ateş Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toros Dağları'nda üretilen ödüllü Eğriçayır balına Kovid-19 sürecinde talep arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:46:45. #1.16#
title