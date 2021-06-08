Tornavidayla girdiği binada ayakkabıları çaldı
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Tornavidayla girdiği binada ayakkabıları çaldı

Tornavidayla girdiği binada ayakkabıları çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir şahıs tornavida ile girdiği apartmanda seçerek aldığı ayakkabıları çaldı.

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir şahıs tornavida ile girdiği apartmanda seçerek aldığı ayakkabıları çaldı. Pişkin hırsızın ayakkabıları çalma anı kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs binanın kapısını tornavida ile açıp, içeri girdi. Hırsız daha sonra dairelerin kapısını tek tek gezdi. Pişkin hırsız kapı önlerindeki ayakkabıları seçip, kucağına almaya başladı. Şapkalı olan hırsız 2 dakika içerisinde girdiği binadaki yeni ayakkabıları kucağına alarak çalmaya başladı. Hırsızın ayakkabı seçme ve çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayakkabıları çalınan bina sakini Fatih Aybek, "Hırsız tornavida ile aşağıdan kapıyı patlattı. İlk önce üstten başlayarak ayakkabıları topladı. Ondan sonra beğenmediği ayakkabıları geri bıraktı. Seçtiği ayakkabıları alıp, iki dakika içinde uzaklaştı. Bu binamızda oluşan üçüncü hırsızlık olayı" diye konuştu.

Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayette bulunurken, polisin hırsızı yakalama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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