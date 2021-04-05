Torbalı'da Cumhur İttifakı'ndan belediyeye borçlanma talebi tepkisi
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Torbalı'da Cumhur İttifakı'ndan belediyeye borçlanma talebi tepkisi

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika
Torbalı'da Cumhur İttifakı'ndan belediyeye borçlanma talebi tepkisi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimleri Torbalı Belediyesinin meclis gündemine aldığı borçlanma talebine tepki gösterdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimleri Torbalı Belediyesinin meclis gündemine aldığı borçlanma talebine tepki gösterdi.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un 30 milyon dolar, 4 milyar Japon Yeni ve 217 milyon lira İller Bankası kredisi kullanmak için belediye meclisinden yetki isteyeceği, borçlanma talebinin nisan ayı olağan belediye meclis gündemine alındığı ifade edildi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığında bir araya gelen AK Parti ve MHP'li ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Uygur'u eleştirdi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Uygur'un Torbalı'yı ödenmesi imkansız bir borç yükünün altına sokmak istediğini savundu. Buna sessiz kalamayacaklarını kaydeden Günaydın, "Torbalı Belediyesi'nin yabancı sermaye eliyle batırılmasına göz yummamızı kimse beklemesin. Siyasi ve hukuki zeminde her türlü mücadelemizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Meclis Grup başkanvekili Özgür Erman Çağlar da göreve geleli 2 yıl olan Uygur'un herhangi bir hizmetini göremediklerini ifade etti.

İş makinesi ve hizmet aracı alımı için kredi alımının gündeme geldiğini aktaran Çağlar, "Bizim dönemimizde satın alınan iş makineleri belediyede yatarken bu yabancı kredileri nereye kullanacaksınız ' Bugüne kadar bir tane proje mi ürettiniz ' Yarım kalan bir tane çalışmanız mı var ' Ne yaptınız da şimdi yabancı kredi peşine düştünüz ' Buradan Torbalı Belediyesi'nin değerli meclis üyelerine sesleniyorum; hangi parti çatısı altında görev yapıyor olursanız olun, bu karara evet oyu veren herkes, ömür boyu bu vebale ortaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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