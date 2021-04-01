TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, 235 bin 238 dolar ödüllü turnuvada, kadınlar tenisinin en üst seviyedeki oyuncuları mücadele edecek.

Mevcut katılım listesine göre dünya sıralamasında 21. basamakta bulunan Hırvat Petra Martic organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuvada son şampiyon Patricia Maria Tig'in yanı sıra eski dünya 2 numarası Svetlana Kuznetsova, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova, Anastasia Pavlyuchenko, Alize Cornet ve Kristina Mladenovic gibi isimler yer alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşecek turnuva D-Smart, Spor Smart ve sportstv ekranlarından naklen yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde geçen sene güzel bir heyecana tanıklık edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"Tenis heyecanı nisanda İstanbul'a geri dönüyor. Geçtiğimiz sene çok olumlu geri dönüşler aldık. Turnuva bitiminde WTA Üst Yöneticisi (CEO) Steve Simon yazdığı mektupta, tesisin yapımı ve turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ile ilgili özel olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve şahsıma tebrik ve teşekkürlerini iletti, uzun yıllar ortaklık kurma isteklerini bizzat belirtti. Ülkemiz uluslararası spor organizasyonlarına yaptığı başarılı ev sahipliği ile adından sıkça söz ettiriyor, tenis branşında ise en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında ilk sıralardayız. Müthiş bir ilgi ve memnuniyet söz konusu, bu durum da bizleri her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına teşvik ediyor."

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 19-25 Nisan'da yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:02:04. #1.15#
title