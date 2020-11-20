İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak
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İBB'den toplu ulaşımda "kısıtlama" düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak

20.11.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler kapsamında, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Buna göre, 10.00-20.00 saatleri dışında kalan yasaklı saatlerde metro, fünikuler ve tramvay seferleri izinli vatandaşlar için 15 dakika aralıklarla yapılacak.

Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de devreye girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi.

Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

RAYLI SİSTEM SEFERLERİ 15 DAKİKA ARALIKLA DEVAM EDECEK

Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

İBB'den toplu ulaşımda 'kısıtlama' düzenlemesi: Raylı sistemler yasaklı saatlerde 15 dakika aralıkla sefer yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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