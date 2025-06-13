Toplu sözleşme zammı kabul edildi mi? SON DAKİKA! 4-D kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ilk teklif verildi. Yaklaşık 600 bin 4-D kamu işçisi, hükümet ile sendikalar arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararı bekliyor. Peki, Toplu sözleşme zammı kabul edildi mi? 4-D kamu işçisi zammı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI KABUL EDİLDİ Mİ?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

Ağar açıklamasının devamında, "Verilen teklif, işçinin beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ve grev süreçleri önümüzde. Sayın Bakan'a sesleniyorum: En kısa sürede ikinci bir teklif sunmalısınız. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağız. Enflasyonun sebebi işçi ve memur maaşları değil. Bu ücretleri enflasyona bağlamak haksızlık!" dedi.

BAKAN IŞIKHAN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını belirtmişti.

4-D KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.