Topalak Çorbası Nasıl Yapılır?

"Topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Topalak çorbasının malzemeleri nelerdir? Topalak çorbası nereye özgü? Topalak çorbası nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Soğan

Bulgur

Un

Salça

Nohut

Maydanoz

Arap saçı

Nane

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

Tereyağı

Turunç

Kaynak: DailyMotion.com