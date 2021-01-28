Topalak Çorbası Nasıl Yapılır?
28.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:46
"Topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Topalak çorbasının malzemeleri nelerdir? Topalak çorbası nereye özgü? Topalak çorbası nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Soğan
Bulgur
Un
Salça
Nohut
Maydanoz
Arap saçı
Nane
Karabiber
Tuz
Zeytinyağı
Tereyağı
Turunç
Kaynak: DailyMotion.com