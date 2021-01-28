Topalak Çorbası Nasıl Yapılır?
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Topalak Çorbası Nasıl Yapılır?

28.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:46

"Topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Topalak çorbası nasıl yapılır? Topalak çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Topalak çorbasının malzemeleri nelerdir? Topalak çorbası nereye özgü? Topalak çorbası nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Soğan

Bulgur

Un

Salça

Nohut

Maydanoz

Arap saçı

Nane

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

Tereyağı

Turunç

Topalak Çorbası Nasıl Yapılır?

Kaynak: DailyMotion.com

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