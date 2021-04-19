Tommy Life Genel Müdürü Adem Erdal: "100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz"

Adıyaman'dan İstanbul'a gelen Erdal ailesinin 1994 yılında kurduğu Türk spor giyim firması Tommy Life'ın, 2021 itibariyle 100 ülkeye ürün ihraç eden ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir firma haline geldiğini belirten firmanın Genel Müdürü Adem Erdal, "100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz" dedi.

Adıyaman'dan İstanbul'a gelen Erdal ailesinin 1994 yılında kurduğu Türk spor giyim firması Tommy Life'ın, 2021 itibariyle 100 ülkeye ürün ihraç eden ve yüzlerce kişinin çalıştığı bir firma haline geldiğini belirten firmanın Genel Müdürü Adem Erdal, "100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz" dedi.

Avrupa ve dünyada tekstil sektörünün odak noktası haline geldiklerini belirten Tommy Life Genel Müdürü Adem Erdal, "Türkiye'de başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Türk ihracatını ayakta tutan tekstil sektörü neredeyse tüm dünyayı giydirir hale geldi. Firmamız ise geçen yıllar boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırma başarısı gösterdi. Özellikle toptan satış konusunda geniş bir coğrafyada satış portföyüne alan şirketimiz, 2021 itibariyle tam 100 ülkeye spor giyim ürünleri ihraç ediyor" dedi.

"Kazandığımızı yine bu işe yatırdık"

Üretimin ve ihracatın önemine değinen Adem Erdal, "Bir aile şirketi olarak yıllar önce hem toptan hem de perakende satışa başladık. Zaman geçtikçe ve kazandıkça, kazanımlarımızı yine bu işe yatırdık. İstanbul'daki tekstil merkezlerinde showroomlar açınca yurtdışındaki müşteriler bizi keşfetti ve Balkanlar'dan Avrupa'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya geniş bir coğrafyaya toptan ürün satışı yapmaya başladık. 2020 yılı sonu itibariyle ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısı 100'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde"

Pandemi sürecinin ardından Türkiye'nin tekstil sektöründe daha önemli bir aktör olacağını söyleyen Erdal, "Salgının ardından dünyanın Çin'e olan güveni azaldı ve bir çok ülke gözünü Türkiye'ye çevirdi. Fiyat performans açısından Türk tekstili dünyanın birçok ülkesinden çok gelişmiş seviyede. Bu da Türk firmalarını bir cazibe merkezi haline getiriyor. Biz aynı kalite ve istikrarı sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşma hedefindeyiz" diye konuştu.

"E-ihracata yatırım yaptık"

Daha çok ülkeye ulaşmak için e-ihracata da yatırım yaptıklarını söyleyen Erdal, "Biz bayrağımızı tüm dünyaya taşımak istiyoruz. Bunun en etkili yollarından birisi de internet. E-ticaret departmanımız içerisinde e-ihracata da yer verdik. Artık yurtdışından isteyen herkes İngilizce web sitemize girip istediği gibi alışveriş yapabiliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı