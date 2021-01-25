Tolunay Kafkas: Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli
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Tolunay Kafkas: Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli

25.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:25
Tolunay Kafkas: Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli

"İyi bir kamp olacağını düşünüyorum""Kurada kimin çıktığı önemli değil""Bizim misyonumuz ve vizyonumuz genç oyuncu gelişimi olmalı"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli.

"İyi bir kamp olacağını düşünüyorum"

"Kurada kimin çıktığı önemli değil"

"Bizim misyonumuz ve vizyonumuz genç oyuncu gelişimi olmalı"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli. Bu havuzdan çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak her türlü gelişimin olması gerekiyor. Bu, Türk futbolu için olamazsa olmaz. Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz" dedi.2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları için kampa giren Ümit Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sağanak yağış altındaki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kafkas, "Yeni grup oluşumu içindeyiz; özellikle 2001, 2002 ve 2003. Son 4 maçımızı biraz genç bir takımla oynadık hazırlık olsun diye. Şimdi kamp yapıyoruz. Ben önce kulüp hocalarına ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu sıkışık dönemde bizi kırmadılar, bu ara kamp için izin verdiler. Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'nda Ümit Milli Takım'ı en iyi şekilde temsil etmek. 3 günlük bir kamp yapacağız. Daha çok oyunun 4 safhasıyla ilgili ve taktik anlayışla ilgili çalışacağız ki oyuncularımız ne istediğimizi anlaması adına. İyi bir kamp olacağını düşünüyorum" diye konuştu."KURADA KİMİN ÇIKTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"52 yaşındaki teknik adam, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 28 Ocak Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kafkas, "28'inde bir kura çekilecek. Kimin çıktığı önemli değil, ben önemsemiyorum. Tabii ki güç dengeleri uluslararası seviyede farklı çok iyi takımlar var ama önemli olan bizim gruptan çıkmamız. Çıkabilecek bir kadro yapısına sahip olmamız çok önemli. Bakalım, göreceğiz ne olacak" ifadelerini kullandı."BİZİM MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ GENÇ OYUNCU GELİŞİMİ OLMALI"

"Süper Lig'de 21 yaş altı oyunculara baktığımız zaman süre almaları çok sınırlı" diye sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, "Bir alt ligde daha çok oyuncular süre alıyorlar. Bu da önemli, o ligde oynamaları önemli ama bazı şeyler de zorunluluktan çıktı. Bizim şunu yapmamız lazım; her seferinde ısrarla söylüyorum, bizim misyonumuz ve vizyonumuz genç oyuncu gelişimi olmalı. Önce kendi çocuğumuza bir şeyler vermeliyiz ki bir şeyler isteyelim. Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli. Bu havuzdan çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Kulüplerde genç oyuncu gelişim merkezi zorunlu olması gerekiyor. Oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak her türlü gelişimin olması gerekiyor. Bu, Türk futbolu için olamazsa olmaz. Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz. Hem kulüplerimiz hem de oyuncularımızın uluslararası seviyede yarışabileceği ortamlar ve platformlar yaratmalıyız" dedi.

Tolunay Kafkas: Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli
Tolunay Kafkas: Ligde genç oyuncuların süre almaları ve milli takıma katkıları çok önemli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER

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