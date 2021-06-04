Tolga Ağar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zülfü Tolga Ağar'ın hayatı ve biyografisi!
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Tolga Ağar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zülfü Tolga Ağar'ın hayatı ve biyografisi!

Tolga Ağar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zülfü Tolga Ağar'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Tolga Ağar geliyor. Peki, Tolga Ağar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tolga Ağar'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tolga Ağar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne gibi bilgiler merak ediliyor. Peki, Tolga Ağar kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOLGA AĞAR KİMDİR?

Zülfü Tolga Ağar (d. 8 Aralık 1975; Çankaya, Ankara) Türk iş insanı ve siyasetçi. Mehmet Ağar'ın oğludur.

Tolga Ağar doğum tarihi : 8 Aralık 1975

Tolga Ağar kaç yaşında : 45 yaşında

Tolga Ağar tam ismi nedir : Zülfü Tolga Ağar

Tolga Ağar nereli : Ankara

Tolga Ağar mesleği ne : İş insanı, Siyasetçi

8 Aralık 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Babası eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, annesi Emel Hanım'dır.

İş adamı; İstanbul Şişli Terakki İlkokulu, Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okullarını bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Boston Mount İda College'da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimleri aldı.

Marinalar Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hong Kong Türk İş Adamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Kurucu üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ağar, 1 çocuk babasıdır.

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Tolga Ağar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zülfü Tolga Ağar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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