Maç sırasında aşırı sıcaklardan fenalık geçiren Medvedev patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
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Maç sırasında aşırı sıcaklardan fenalık geçiren Medvedev patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?

Maç sırasında aşırı sıcaklardan fenalık geçiren Medvedev patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teniste dünya 2 numarası olan Daniil Medvedev, İtalyan rakibi Fabio Fognini'nin yanı sıra sıcak hava ile de cebelleşti. Aşırı sıcaklardan fenalık geçirip yere yığılan başarılı tenisçi, "Ölyseydim kim hesap verecekti?' diye yetkililere sitem etti.

Tenisin zon zamanlarda parlayan yıldızı Danil Medvedev, Tokyo Olimpiyatları'nda aşırı sıcaklardan ötürü fenalaştı. Sözcü'nün aktardığı haberde İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşan Medvedev, sıcak hava ve nem nedeniyle zor alar yaşadı.

Tokyo'da aşırı sıcaklardan fenalık geçiren Medvedev patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?

HAKEME GİTTİ

Hakeme giden Medvedev, "Maçı bitirebilim ama ölebilirim. Ölürsem sorumluluğu kim alacak?" sözleriyle sitem etti. Medvedev buna rağmen maçı 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle kazanmayı başardı

Tokyo'da aşırı sıcaklardan fenalık geçiren Medvedev patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?

DJOKOVIC DE TEPKİLİ

Sırp raket Djokovic ise, "Maçların neden öğleden sonra başlamadığını anlamıyorum. Bütün kortlarda ışık var. Omuzlarınızdaki ağırlığı hissediyorsunuz. Çünkü çok fazla sıcak, nem ve durgun bir hava var. Kendini hissedemiyorsun, bacakların yavaşlıyor. Zor şartlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun maç saatlerini neden ertelemediğini anlamıyorum" dedi.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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