TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu TOKİ'den Şanlıurfa'da yatırım fırsatı Şanlıurfa'da rezidans daire ve ofis sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatı.

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu

TOKİ'den Şanlıurfa'da yatırım fırsatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da rezidans daire ve ofis sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 rezidans daire ve 32 ofis, açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde inşa edilen 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Alıcılar, 54 rezidans daire ve 32 ofisi, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

Konut ve Ofisler hemen teslim edilecek

Açık arttırmadan sonra konut ve ofislerin ise hemen teslim edileceği belirtildi. Satışlar, 12 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 11.00'da, Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. Açık artırma için başvurular 28 Temmuz'da başlayacak ve açık artırma gününde de Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerine başvuru yapılabilecek. Taşınmazlara talip olan alıcıların her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekiyor. İnternet katılımının 11 Ağustos 2021 saat 11.00 itibari ile sonlanacağı aktarıldı. Satışa ilişkin detaylı bilgilerin www.emlakmuzayede.com.tr ve www.toki.gov.tr internet adreslerinde yer aldığı kaydedildi

TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Eda Erdem Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TOKİ, Şanlıurfa'da 54 rezidans daire ve 32 ofisi açık artırma yöntemi ile satışa sundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 22:40:04. #1.14#

title