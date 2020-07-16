TOKİ kura sonuçları sorgulama: TOKİ Bolu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Uşak TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ 16 Temmuz kura çekilişi Bolu ve Uşak illeri için gerçekleştirilecek. Bolu ve Uşak merkeze 2+1 ve 3+1 toplu konutlar için çekilişler 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak. 16 Temmuz TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında vatandaşların ev sahibi olmasının önü açılıyor. Buna göre, Bolu TOKİ kura çekilişi 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da düzenlenecek ve çekilişler canlı olarak aktarılacak. İşte, TOKİ kura tarihleri...

BOLU, UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bolu'da 300 ve Uşak'da da 700 toplu konut kura çekilişi 16 Temmuz Perşembe güün yapılacak ve kura çekilişleri Facebook üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Çekilişin hemen ardından sonuçlar ise E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI...

UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Aynı gün içerisinde gerçekleşecek Bolu ve Uşak kura çekimi, bugün yapılacak. Bolu için saat 10.00'da düzenlenecek kura çekilişi, Uşak ili için saat 13.00'de yapılacak. TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar çekilişleri Facebook'dan takip edebilecek.

Diğer yandan Bilecik ve Düzce kura çekilişleri de 17 Temmuz Cuma günü 10.00 ve 12.00'de yapılacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA...