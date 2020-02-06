Tokatlı şehidin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi

06.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:03

VAN'daki çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle Sivas'a getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, memleketi Tokat'taki hava muhalefeti nedeniyle askeri uçakla Sivas'a getirildi. Cenazeyi Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü üyeleri karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak karayolu ile memleketi Tokat'a gönderildi.Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Almus ilçesi Çevreli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: DHA