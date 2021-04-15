TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve zamanla yol ortasında kalan tescilli 'Anıt ağaç' ilgi çekiyor.

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve zamanla yol ortasında kalan tescilli 'Anıt ağaç' ilgi çekiyor.

Pazar ilçe merkezinde, Cumhuriyet Caddesi'nde 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. Tescillenen ağaç zaman içerisinde cadde ortasında kaldı.

Asırlık çınar ağacının ilçenin simgesi olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Bu ağaç 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Bey tarafından dikilmiş. Pazar'ın bir simgesi haline gelmiş. Neden simgeleşmiş? Şu anda yaklaşık 137 yaşında bir ağaç. Çoğu insan Pazar'a geldiği zaman buluşma noktası. Böyle bir ağacımız var. Halil Bey Camisi'yle Halil Bey Hamamı'nın tam ortasında bulunuyor. Bu ağaç, 2010 yılında anıt ağaç olarak da ünvan almış. Koruma altındaki bir ağaç" dedi.

Ağacın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Burası aynı zamanda UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Ballıca Mağarası yolu üzerinde bir yer olduğu için, oraya gelen turistlerin tamamı buradan geçiyor. Buradan geçen turistlerimiz de ağacın tarihini merak ediyorlar. Onun için de biz iki tarafına İngilizce ve Türkçe kitabeler diktireceğiz" diye konuştu.

TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TOKAT'TA, YOL ORTASINDA KALAN 'ANIT AĞAÇ' İLGİ ÇEKİYOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:54:11. #1.14#

title