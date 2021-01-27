"Torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Kent merkezi ve Reşadiye'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 992,08 gram skunk, 39 gram esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı