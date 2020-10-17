Tokat'ta cinayet işleyen şüpheli, Sivas'ta yakalandı

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç'ı (50), tartıştıktan sonra tüfekle vurarak öldüren ve kaçan cinayet şüphelisi Yüksel K. (51), Sivas'ta yakalandı.

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç'ı (50), tartıştıktan sonra tüfekle vurarak öldüren ve kaçan cinayet şüphelisi Yüksel K. (51), Sivas'ta yakalandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Almus ilçesine bağlı Kol köyü yakınlarında meydana geldi. Muhtar Rüstem Kılıç ile komşularından Yüksel K. köy dışında karşılaştı. İki komşu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yüksel K. yanında bulunan av tüfeği ile Rüstem Kılıç'ı bacağından vurdu. Silah sesini duyan köylüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köy muhtarı Kılıç, gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından kaçan Yüksel K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'OTOGARDA YAKALANDI'

Cinayet şüphelisi Yüksel K., Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel K.'nın Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere teslim edileceği ve ardından ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI