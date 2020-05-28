Tokat'ta bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi Tokat'ın Turhal ilçesi Derbentçi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesi Derbentçi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Derbentçi köyünde 14 Mayıs'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine köydeki karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA