Tokat'ta asayiş uygulaması yapıldı
Tokat'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.
12.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:54
Tokat'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 92 ekip, 262 personel ile il genelinde okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulaması yapıldı.
Uygulamada, hırsızlık suçundan aranan bir kişi yakalandı. 9 araç sürücüsüne ise 1688 lira para cezası kesildi, 270 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Kaynak: AA