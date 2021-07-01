Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret başvurusu
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Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret başvurusu

Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret başvurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret alınması için Türk Patent Kurumu'na başvuru yapıldığı kaydedildi.

Tokat'ta 10 ürüne coğrafi işaret alınması için Türk Patent Kurumu'na başvuru yapıldığı kaydedildi.

Tokat'ta, narince salamura asma yaprağı, Niksar cevizi, Tokat kebabı, Tokat yazması, Turhal yoğurtmacı, Erbaa narince bağ yaprağı, Zile kömesi ve Zile pekmezine coğrafi işaret alındı. Tokat bez sucuğu, Almus yarı değerli süs taşları, Niksar sandığı, Zile beji mermeri, Tokat yağlısı, Tokat ev ekmeği, Tokat cevizli çöreği, Tokat honça tepsisi, Tokat bileziği ve Tokat perpereli küpesine coğrafi işaret alınması için Türk Patent Kurumu'na başvuru yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın gastronomi alanında geniş bir yelpazeye sahip nadide illerden biri olduğunu kaydetti. Tokat'ın asırlık geleneksel yemeklerine dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Tokat şehrimiz sebze ve meyve bahçesi gibidir. Bu ürünlerden çok güzel çeşit çeşit yemekler elde ediliyor. Tokat'ımızda yetişen nadide ürünler ve yemeklerimiz için tescil çalışmalarımız devam ediyor. Coğrafi işaretler bir kişiye veya kuruma değil bütün bir bölgeye, bir şehre hatta bir ülkeye ait olabiliyor. Coğrafi işaretler, o ürünün gerçekten de o coğrafyada ve geleneksel kurallara uygun bir şekilde üretildiğini teminat altına alıyor. Bu özellikleri sebebiyle bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebiliyor" dedi.

Başkan Eroğlu, bugüne kadar 8 ürüne ait coğrafi işaret belgesini alındığını belirterek, " Tokat'ın narince salamura asma yaprağı, Niksar cevizi, Tokat kebabı, Tokat yazması, Turhal yoğurtmacı, Erbaa narince bağ yaprağı, Zile kömesi ve Zile pekmezi ürünlerimiz coğrafi işaretli olarak tescillendi. Bu sayıyı daha da arttırmak için birçok üründe başvuru dosyalarımızı hazırlayarak ilgili kurumlarımıza gönderdik. Ürünlerimizin tanıtımını iyi bir şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlar, refah seviyesinin daha da artmasına vesile oluruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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