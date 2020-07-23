TOKAT Lezzet efsanesi 'Tokat kebabı'na yoğun talep
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TOKAT Lezzet efsanesi 'Tokat kebabı'na yoğun talep

Lezzet efsanesi 'Tokat kebabı'na yoğun talepTOKAT'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

23.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:12

Lezzet efsanesi 'Tokat kebabı'na yoğun talep

TOKAT'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreciyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Özenle, kendine has fırınlarda hazırlanan kebap, kentin en önemli lezzeti olarak öne çıkıyor. Kebabı yemek için şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabı, kentte sadece 6 ay süresince yapılabiliyor. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, Tokat ve il dışından gelenler kebaba ilgi gösteriyor.

'TOKAT KEBABI KENTİN ÖZEL BİR YEMEĞİ'

Kentte lokanta işletmeciliği yapan Mücahit Yılmaz, tarihi çok eski yıllara dayanan kebabın Tokat'ın özel bir yemeği olduğunu belirterek, "Tokat kebabı, Tokat'ın özel bir yemeğidir. Kebabın tarihi çok eskiye dayanıyor. Tokat'ta restoranlar olmadan önce insanlar bağ evlerinde bulunan kebap ocaklarından bu yemeği yaparlarmış. Bizlere de onlardan kalan bir mirastır. Tokat kebabına her yıl mayıs ayında başlıyoruz, ekim ayına kadar devam ediyoruz. Nedeni ise Tokat'ın yöresel mahsullerini kullanıyor olmamızdır. Kendi topraklarımızda yetişen patlıcan, domates, biber ve kuzu etinden yapılıyor. Tamamen kendi mahsullerimiz" dedi.

'MUĞLA'DAN, ANTALYA'DAN GELİYORLAR'

Tokat kebabına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Yılmaz, "Normalleşme sürecine başladıktan sonra insanlar restoranları özlediği için iyi bir talep var. Tokat bir geçiş güzergahı olduğu için şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar uğrayarak Tokat kebabını tercih ediyorlar. Nedeni, bu kebap Türkiye'nin her yerinde duyulmuş olan bir yemektir. İnsanlar Muğla'dan, Antalya'dan geliyorlar. Tokat'ta yolları düştüğü zaman, düşmese bile 200-250 kilometre yol değiştirip, gelip, Tokat kebabını tercih ediyorlar. Çünkü Tokat çok lezzetli bir yemek. Yemeğimiz özel bir ocakta yapılıyor. Hazırlanması 30 ile 40 dakika arasına değişiyor" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte Tokat Kebabı yemeye gelen Ergin Türkoğlu "Ailemizle bu kebabı yemeye geldik. Tokat kebabını özlemiştik. Pandemi sürecinde evlerimizde kaldık. Bu süreçte kebabı özledik" diye konuştu.

TOKAT Lezzet efsanesi 'Tokat kebabı'na yoğun talep

Kaynak: DHA

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